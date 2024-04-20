فنانٌ زار قائد الجيش وانتقد ميشال عون.. من هو وماذا قال؟

قال الفنان اللبناني غسان الرحباني إنه على المواطن اللبناني أن يتوقف عن متابعة نشرات الأخبار وعدم الحديث عن ملفات الفساد والكهرباء وذلك من أجل يشعر بالسعادة في لبنان.

واعتبر الرحباني أن "عهد الرئيس السابق العماد ميشال عون فشل بسبب تدخلات أطراف عديدة به وبقراراته"، مضيفاً أنه "لا يشعر بالحزن تجاهه".



وعن اجتماعاته المتكررة مع أشخاص من مختلف الفئات السياسية، قال الرحباني إلى أنه يسعى دائماً للمحافظة على العلاقات التي تجمعه بأصدقائه من مختلف الفئات السياسية.



كذلكن لفت الرحباني إلى أنه تقصد الذهاب لزيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون الصيف الفائت وسأله عن ملف النازحين السوريين تحديداً.



وعلق الرحباني على حادثة مقتل منسق منطقة جبيل في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان بالقول: "بعد استشهاده أصبحت الصورة ضبابية بالنسبة إلي، ولا أعرف ما إذا كان يحق للقوات اللبنانية طرد السوريين من مختلف المناطق".



وتابع: "أنا مع عودة النازحين السوريين، ويحق للبنانيين الشعور بالغضب بعد هذه الحادثة".



وعن ذهابه إلى دار الأوبرا في سوريا، قال: "أذهب إلى جميع الأماكن التي أريد الذهاب إليها وليس لدي قيود حيال ذلك".