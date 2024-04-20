"مخابرات الجيش" في "شارع سوريا".. من أوقفت هناك؟

أوقفت دورية من مخابرات الجيش، المدعو "ح.ش." في محلة شارع سوريا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وذكرت المصادر أن هناك بحق الشخص المذكور عدّة مذكرات توقيف، وقد تمت إحالته إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المُختص.