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لبنان
"مخابرات الجيش" في "شارع سوريا".. من أوقفت هناك؟
Lebanon 24
20-04-2024
|
16:11
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش، المدعو "ح.ش." في محلة شارع سوريا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وذكرت المصادر أن هناك بحق الشخص المذكور عدّة مذكرات توقيف، وقد تمت إحالته إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المُختص.
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