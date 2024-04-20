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لبنان

قصفٌ عنيف يهزّ الجنوب.. وصورة ترصد المشهد!

Lebanon 24
20-04-2024 | 16:25
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أفادت المعلومات بأن العدو الإسرائيلي شن غارة جوية عنيفة، مساء اليوم السبت، استهدفت بلدة طيرحرفا - جنوب لبنان.
 
وتحدثت مصادر ميدانية عن سماع دوي إنفجار قوي جراء الغارة التي حصلت قرابة الساعة الـ11.20 مساء اليوم.
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ورصدت صور التقطها مواطنون سحب الدخان المرتفعة من مكان الغارة، فيما هرعت فرق الإسعاف على الفور إلى مكان القصف.
 
وقبل بعض الوقت، تحدثت المعلومات أيضاً عن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا - جنوب لبنان، ولم يسجل سقوط إصابات.
 
كذلك، شنّ الطيران المعادي غارات جوية أخرى استهدفت أيضاً بلدتي رامية وبيت ليف، فيما سجل أيضاً قصف استهدف بلدة الخيام.
 
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