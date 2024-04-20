إحذروا.. "لحم مغشوش" ينتشر في لبنان وهذا سعره!

بثت قناة الـ"MTV"، مساء اليوم السبت، تقريراً جديداً تحدثت فيه عن انتشار "لحم مغشوش" في الأسواق اللبنانية.



Advertisement وذكر التقرير أنّ اللحم الهندي ينتشر في الأسواق من دون الإعلان عن نوعه أمام المستهلكين، فسعر الكيلوغرام منه لا يتعدى الـ7 دولاراً، بينما بعض الملاحم يغش عبر خلطه مع اللحم العادي ليبيعه بسعر 12 دولاراً وأكثر". وذكر التقرير أنّ اللحم الهندي ينتشر في الأسواق من دون الإعلان عن نوعه أمام المستهلكين، فسعر الكيلوغرام منه لا يتعدى الـ7 دولاراً، بينما بعض الملاحم يغش عبر خلطه مع اللحم العادي ليبيعه بسعر 12 دولاراً وأكثر".



وأوضح التقرير أنّ "اللحوم الحمراء تحوّلت عاملاً جديداً لتهديد الأمن الغذائي في لبنان مع الحديث عن غش الملاحم في بيع اللحم الطازح والمجمد والمبرد"، مشيراً إلى أن "ثقافة الذبح لشراء اللحم البلدي باتت في تراجع مستمر نظراً لسعره المرتفع خصوصاً في المدن".



وكشفت الـ"MTV" أنَّ لبنان استورد العام الماضي نحو 44 ألف طن من الأبقار و6339 طناً من اللحوم المبردة، كما استورد أيضاً 7550 طناً من اللحوم المجمدة من الهند، علماً أن الرقم الإجمالي لكمية اللحوم المجمدة المستوردة إلى لبنان يصل إلى 8748 طناً.



مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر قال عبر الـ"MTV" إن هناك خلطاً يحصل بين اللحم المثلج واللحم البلدي، ويضيف: "كذلك، هناك متاجر تقوم بذويب بعض أنواع اللحوم وبيعها على أنها طازجة، فيما هناك من يقوم بوضع ورقة على لحوم مثلجة والقول إنها بلدية".