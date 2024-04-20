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لبنان

أسلوب باسيل يثير امتعاض "التيار"

Lebanon 24
20-04-2024 | 23:30
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نقلت "الديار" عن مصادر مطلعة أن قرار فصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من "التيار الوطني الحر" أحدث تفاعلات على مستوى قيادات داخل "التيار" التي لم تخف امتعاضها من هذه الخطوة وطريقتها.
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وأضافت المعلومات أن هناك امتعاضاً أيضاً من أسلوب رئيس التيار جبران باسيل في الدفع باتجاه اتخاذ القرار المذكور، وتعامله حيال هذا الموضوع.
وبعد التسريبات التي جرت في هذا الاطار خلال الايام القليلة الماضية، أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك في مداخلة تلفزيونية الخبر.
وقال رداً على سؤال إن بوصعب "لم يعد في التيار، وانا ما بعرف شو صار، ولكن ما اعرفه ان صدور القرار بحقه مؤخرا هو صحيح".
وأكد من جهة ثانية متانة علاقته مع باسيل قائلاً: "انا والوزير باسيل على علاقة ثقة كبيرة وود ومحبة متبادلة، الوزير باسيل رئيس التيار وانا نائبه. انا اتكلم خطاب التيار وملتزم بقرار باسيل، والتزامي مطلق بالتيار".
 
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