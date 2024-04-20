بعد تراكم الثلوج عليها.. كيف أصبحت حال الطّرقات الجبلية؟

أعلنت غرفة التحكم المروري عن فتح آخر طريق عيناتا الارز التي كانت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وأشارت إلى أن جميع الطرقات الجبلية بين الساحل و البقاع اصبح سالكة.