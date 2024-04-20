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لبنان

بعد تراكم الثلوج عليها.. كيف أصبحت حال الطّرقات الجبلية؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 23:36
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أعلنت غرفة التحكم المروري عن فتح آخر طريق عيناتا الارز التي كانت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
 
وأشارت إلى أن جميع الطرقات الجبلية بين الساحل و البقاع اصبح سالكة.
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المصدر: التحكم المروري
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