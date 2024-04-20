Advertisement

لبنان

معركة أخرى في الناقورة.. على المشاعات

Lebanon 24
20-04-2024 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1189957-638492788162394317.jpg
Doc-P-1189957-638492788162394317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت نور يزبك في "الأخبار":
 
رغم تعرّضها لاعتداءات إسرائيلية يومية منذ سبعة أشهر، احتفلت الناقورة أخيراً بانتصارها في معركة استعادة مشاعاتها. ففي 28 آذار الماضي، أصدرت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر قراراً يقضي بوضع يد بلدية الناقورة على 1200 دونم في المشاعات "كان رئيس البلدية الأسبق جواد طاهر قد سجّلها باسمه"، بحسب الدعوى التي قدّمتها البلدية. القرار ينهي مساراً قضائياً طويلاً بدأ قبل 24 عاماً عندما رفعت بلدية الناقورة شكوى ضد طاهر بتهمة تزوير السجلّات العقارية وتسجيل العقارات الثلاثة باسمه.
Advertisement
 
وتبلغ مساحة العقارات العامة في الناقورة حوالي 1800 دونم تشكّل نحو 4% من مساحة البلدة. وقال رئيس البلدية عباس عواضة إن طاهر "وضع يده على 1216 دونماً من هذه العقارات، أي نحو ثلثيها، وسجّلها باسمه عام 1984، مستغلاً حريقاً التهم مستودع أمانة السجل العقاري في صيدا عام 1976 وأدّى إلى إتلاف الملفات، ليعيد مسح العقارات ويسجّلها باسمه، بعدما حصل على علم وخبر من أحد المخاتير السابقين يفيد بأنّ العقارات الثلاثة غير ممسوحة سابقاً".
 
وأكّد عواضة أنّ "العقارات مُسحت اختيارياً عام 1950 على أنّها أملاكٌ عامة (مشاعات)، والمسح الاختياري يتم لمرة واحدة لا غير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2024-04-21
01:34 | 2024-04-21
01:30 | 2024-04-21
01:15 | 2024-04-21
01:00 | 2024-04-21
23:48 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24