بدءاً من نصرالله.. ماذا قرر "الحزب" إعلامياً؟

تبيّن أن "حزب الله" اعتمدَ مؤخراً استراتيجية إعلاميّة لـ"تقسيم الأدوار" بين مسؤوليه البارزين وذلك كـ"مسارٍ" موازٍ للمواجهة العسكرية القائمة في جنوب لبنان ضد العدو الإسرائيلي.

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ويقول أحد المتخصصين في تحليل الخطابات الإعلامية لـ"لبنان24" إنّ هناك 3 فئات بارزة ضمن الحزب للإعلان عن موقف الأخير إعلامياً: الأولى وهي أساسية وترتبط بموقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي يتحدث عن القضايا الأساسية ضمن المعركة، فعبره يتم إعلان المعادلات الجديدة ومن خلالها يتم الكشف عن مسارات الجبهة وتبدلاتها الجوهرية، ناهيك عن الموقف الرسمي للحزب من أيّ حادثة أو موقف أو حتى ملف سواء داخلياً أو خارجياً وتحديداً عندما يتعلق الأمر بغزة وإيران ناهيك عن العلاقة مع الأطراف الأساسية ضمن محور المقاومة.



أما الفئة الثانية فأساسها نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي بات يتولى الكشف عن شؤون عسكرية ميدانية مرتبطة بمسار الجبهة في الجنوب بالإضافة إلى الكشف الدوري والمستمر عن موقف الحزب الخاضع لـ"التحديث" المستمر إستناداً لمقتضيات الوضع الحربي، بحسب ما تقوله المصادر.



أما الفئة الثالثة فترتبط بالمسؤولين السياسيين ضمن الحزب، أي النواب، الذين يقدمون الإحاطة العامة والشاملة لموقف الحزب فيما يمكن أن يتولى هؤلاء الرّد أو الحديث عن الملفات الداخلية اليومية سياسياً واقتصادياً.