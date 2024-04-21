من المصارف.. خطوة جديدة "غير عادية"

مع تقليص مصارف عديدة "أعداد فروعها"، تبيّن أن بعضها أيضاً خفّض عدد الصرافات الآلية الناشطة التابعة له، في خطوة تعتبرُ "غير عادية" بالنسبة للمواطنين.

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وما ظهر خلال الآونة الأخيرة هو أنّ الصرافات الآلية القليلة أدت إلى إرهاق عملاء المصارف في الإنتقال من منطقة إلى أخرى لسحب أموالهم، خصوصاً إن لم تكن هناك صرافات آلية متوافرة في نطاقٍ قريب من مكان سكنهم.