بالفيديو.. شاهدوا لحظة قصف العدو لمبانٍ في جنوب لبنان

#عاجل في ثلاث مناطق مختلفة في جنوب لبنان: جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لحزب الله*
خلال الليلة الماضية أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على عدة أهداف إرهابية على أرض لبنان.
في إحدى الغارات تم رصد مخرب وهو يتصرف من داخل مبنى عسكري تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في… pic.twitter.com/WQN3ttZjc8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 21, 2024
#عاجل في ثلاث مناطق مختلفة في جنوب لبنان: جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لحزب الله*
خلال الليلة الماضية أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على عدة أهداف إرهابية على أرض لبنان.
في إحدى الغارات تم رصد مخرب وهو يتصرف من داخل مبنى عسكري تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في… pic.twitter.com/WQN3ttZjc8