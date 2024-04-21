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لبنان

بالفيديو.. شاهدوا لحظة قصف العدو لمبانٍ في جنوب لبنان

Lebanon 24
21-04-2024 | 02:20
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عددًا من الأهداف خلال الليلة الماضية في جنوب لبنان.

وزعم أن إحدى الغارات طالت مبنى عسكريا تابعا لـ"حزب الله" في منطقة طير حرفا ما أدى إلى تدميره.

وبين الأهداف الأخرى التي تمت مهاجمتها هو موقع استطلاع في منطقة العديسة ومبنيين عسكريين في منطقة الخيام، حسب زعم بيان جيش الإحتلال.
 
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