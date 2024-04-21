بالفيديو.. شاهدوا لحظة قصف العدو لمبانٍ في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عددًا من الأهداف خلال الليلة الماضية في جنوب لبنان.



وزعم أن إحدى الغارات طالت مبنى عسكريا تابعا لـ"حزب الله" في منطقة طير حرفا ما أدى إلى تدميره.



وبين الأهداف الأخرى التي تمت مهاجمتها هو موقع استطلاع في منطقة العديسة ومبنيين عسكريين في منطقة الخيام، حسب زعم بيان جيش الإحتلال.

#عاجل في ثلاث مناطق مختلفة في جنوب لبنان: جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لحزب الله*



خلال الليلة الماضية أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على عدة أهداف إرهابية على أرض لبنان.



في إحدى الغارات تم رصد مخرب وهو يتصرف من داخل مبنى عسكري تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في… pic.twitter.com/WQN3ttZjc8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 21, 2024 Advertisement