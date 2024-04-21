تفاصيل آخر أحداث الجنوب.. كيف يبدو المشهد حالياً؟

تُخيم أجواء من التوتر على مناطق عديدة في جنوب لبنان وذلك بعدما شنّ العدو الإسرائيليّ سلسلة من الهجمات على قرى وبلدات حدوديّة.

وذكرت المصادر الميدانية أن بلدة ميس الجبل تعرّضت لقصفٍ مدفعي متطقع، فيما شهدت بلدة حولا إستهدافاً إسرائيلياً جديداً تم بواسطة سلاح المدفعية.

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وليلاً، نفذ العدو الإسرائيلي غارة طالت منزلاً في بلدة طيرحرفا الحدودية، وقالت المعلومات إنّ القصف لم يُسفر عن سقوط إصابات.

عملية صباحية لـ"حزب الله"

وصباحاً، أعلن "حزب الله" إستهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة).

ولفت الحزب إلى أنَّ العملية حصلت عند الساعة 7.30 صباحاً، وقد جاءت رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وأيضاً دعماً لغزة.





