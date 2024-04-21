طلب إسرائيليّ عاجل لباريس يخصّ لبنان.. هذه تفاصيله

أشارت الميادين نقلا عن مصادر الاليزيه أن نتنياهو طالب باريس بالتدخل لتهدئة الأمور على الجبهة اللبنانية.

وحسب المصادر، فقد طرأ تعديل أساسي على المبادرة الفرنسية أسقط مطلب إبعاد المقاومة في لبنان عن الحدود مع فلسطين المحتلة.(الميادين)