رأى موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي جعلتنا نقترب خطوة أخرى من حرب إقليمية واسعة النطاق في الشرق الأوسط. في الساعات الأولى من يوم الجمعة 19 نيسان، نفذت إسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أهدافا ضربت أيضا في العراق وسوريا، كان هذا رد إسرائيل على الهجوم الإيراني بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل في 13 نيسان.

ولم تسفر كلتا المجموعتين من الهجمات عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، لكن هذا يعد تصعيدًا خطيرًا للوضع الذي يخرج بسرعة عن نطاق السيطرة. إن كيفية فهم أسباب هذه الأزمة، وما هي السياسات اللازمة لوقف تصعيدها، أمر بالغ الأهمية، بحسب ما ذكر "ميديل إيست آي".



وبحسب الموقع، "في الأول من نيسان، اغتالت إسرائيل عددًا من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين في غارة جوية بطائرة من دون طيار على مجمع سفارتها في دمشق. وفي الواقع، أي هجوم على بعثة دبلوماسية يعد انتهاكا للقانون الدولي ولسيادة ذلك البلد. ومع ذلك، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إدانة تصرفات إسرائيل. واعترف ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، خلال مقابلة مع سكاي نيوز بأن المملكة المتحدة ستتخذ "إجراءات قوية" ضد أي دولة تهاجم قنصلياتها. إن مثل هذه التصريحات تجعل الأمر أكثر إثارة للدهشة من أن المملكة المتحدة لم تدن تصرفات إسرائيل، وبدلاً من ذلك، أصدرت بياناً بدا وكأنه يبرر انتهاك إسرائيل للقانون الدولي من خلال الإشارة إلى روابط إيران مع حماس وحزب الله".



"المعايير المزدوجة"



وبحسب الموقع، "بعد فترة وجيزة من هجومها الصاروخي، ذكرت إيران أنها تعتبر الأمر "منتهيا"، لكنها حذرت إسرائيل من هجوم أكبر إذا ردت، بما في ذلك ضربات على القواعد الأميركية في المنطقة إذا دعمت تصرفات إسرائيل. لقد قامت إسرائيل الآن بالانتقام، ومما لا شك فيه أن إيران سوف تضطر إلى الرد. كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ في الواقع، يجب إلقاء اللوم على الدول الغربية فقط التي قدمت الدعم غير المشروط لإسرائيل وسمحت لها بالتصرف دون عقاب، ليس فقط في الأشهر الستة الماضية ولكن في الـ 75 عامًا الماضية، وليس فقط للفلسطينيين، بل لجيرانهم أيضًا. فكم من العنف يجب أن يحدث قبل أن تضطر إسرائيل إلى قبول حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأن منع حدوث ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط برمته؟"



وتابع الموقع، "إذا كنت تعتقد أن هذه حرب شنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة قبل تصرفات إيران في 13 نيسان، فكر مرة أخرى. وفي 17 شباط، أكد تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: "إننا نشن حرباً في سبع ساحات: يهودا والسامرة (المصطلح الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة)، وغزة، ولبنان، وسوريا، وإيران، والعراق، واليمن". ومنذ 7 تشرين الأول، قتلت إسرائيل أكثر من 450 فلسطينيا في الضفة الغربية، واعتقلت أكثر من 7000 آخرين، ودمرت البنية التحتية، وأطلقت العنان لمستوطنيها المدججين بالسلاح لمهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم.وفي غزة، تتسبب تصرفات إسرائيل في أضرار ومعاناة لا حصر لها. منذ 7 تشرين الأول، قتلت إسرائيل أكثر من 33000 فلسطيني، وأصابت أكثر من 76000 آخرين، وشردت 75 بالمائة من سكان غزة، وتسببت في أضرار بقيمة 18.5 مليار دولار للبنية التحتية في غزة، وخلقت الظروف الملائمة لمجاعة جماعية".



وأضاف الموقع، "خلص العديد من خبراء حقوق الإنسان ودول مثل جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وفي الشمال، هناك قتال عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.ولكن، مرة أخرى، هذا ليس جديدا. لقد دأبت إسرائيل على تنفيذ الاغتيالات والاجتياحات والمذابح في لبنان منذ العام 1972. وفي أيار 2000، انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان بعد احتلاله لمدة 15 عاما. ولكن منذ 7 تشرين الأول، وقع أكثر من 4700 هجوم عبر الحدود. وخلال تلك الهجمات، قتلت إسرائيل أكثر من 70 مدنياً لبنانياً و300 مقاتل. من جانبه، قتل حزب الله عشرات الجنود الإسرائيليين وخمسة مدنيين".



وبحسب الموقع، "أما في الخليج، منذ تشرين الأول، هاجم الحوثيون في اليمن السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدين أنهم سيتوقفون إذا كان هناك وقف دائم لإطلاق النار في غزة. ولكن ماذا كان رد فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؟ قامت بقصف اليمن، أحد أفقر البلدان في المنطقة، والذي مزقته بالفعل سنوات من الحرب الأهلية والقصف من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وفي سوريا، نفذت إسرائيل مراراً وتكراراً غارات جوية، تصاعدت من حيث العدد والنطاق منذ 7 تشرين الأول 2023".



التهدئة



وبحسب الموقع، "لا يمكن لإسرائيل أن تلقي باللوم على الهجمات التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول. ومن الواضح أن هناك ديناميكيات وتنافسات إقليمية أخرى يجب أخذها في الاعتبار، خاصة بين المملكة العربية السعودية وإيران. إن حزب الله والحوثيين وحماس وسوريا هم حلفاء إقليميون لإيران، ومع ذلك فإن المملكة العربية السعودية، مثل إسرائيل، تتمتع بدعم الولايات المتحدة. هذه الخصومات ليست هي التي تحرك التصعيد الحالي.لقد أشعلت التصرفات الإسرائيلية في غزة منطقة غاضبة بالفعل من عقود من التدخل الغربي والمعايير المزدوجة".