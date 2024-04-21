صوت إنفجار قويّ يهز الجنوب.. ماذا حصل في السماء؟

أفادت المعلومات بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، خرق جدار الصوت فوق مدينتي صور والنبطية، اليوم الأحد.
وقالت مصادر ميدانية من جنوب لبنان إن صوت انفجار كبير سُمع في مختلف قرى وبلدات الجنوب، ما أثار حالة من الذعر والهلع.
وخرق جدار الصوت هو عملية تحدث بسبب الصدمة الناجمة من انتقال جسم ما عبر الهواء أسرع من الصوت، مما يخلق تغيرا في الضغط الجوي.
موقع القوات الجوية الأميركية يقول إن سرعة الصوت تبلغ نحو 1207 كيلومتر في الساعة (750 ميل) عند مستوى سطح البحر وعندما تتجاوز الطائرة هذه السرعة تولد موجات تصادمية تنتشر في جميع الاتجاهات نتيجة ضغط جزيئات الهواء أمامها، وهذا التغير المفاجئ في الضغط يخلق الانفجار الصوتي الذي يسمع في الأرض كأنه انفجار أو رعد.
ويؤثر جدار الصوت على الأبنية، التي قد تتهدم جزئيا، كما أنه يسبب في تحطيم النوافذ والزجاج في المنطقة التي نفذت الطائرة فوقها جدار الصوت، كلما كانت الطائرة أقرب إلى الأرض كلما كان الصوت وقوة الانفجار الذي ولده جدار الصوت أقوى.