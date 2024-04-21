صوت إنفجار قويّ يهز الجنوب.. ماذا حصل في السماء؟

أفادت المعلومات بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، خرق جدار الصوت فوق مدينتي صور والنبطية، اليوم الأحد.

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وقالت مصادر ميدانية من جنوب لبنان إن صوت انفجار كبير سُمع في مختلف قرى وبلدات الجنوب، ما أثار حالة من الذعر والهلع.