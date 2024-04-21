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لبنان

"دمّرها بالكامل".. "الحزب" يستهدف أجهزة تجسسية إسرائيلية!

Lebanon 24
21-04-2024 | 03:46
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف التجهيزات التجسسية الإسرائيلية التي تم رفعها في محيط ثكنة دوفيف المحاذية للحدود مع لبنان.
 
وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 9.30 صباحاً، وقد أدت إلى تدمير كافة الأجهزة المُستهدفة.
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