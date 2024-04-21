"دمّرها بالكامل".. "الحزب" يستهدف أجهزة تجسسية إسرائيلية!

أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف التجهيزات التجسسية الإسرائيلية التي تم رفعها في محيط ثكنة دوفيف المحاذية للحدود مع لبنان.

وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 9.30 صباحاً، وقد أدت إلى تدمير كافة الأجهزة المُستهدفة.