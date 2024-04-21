هل العلاج النفسي متوفر مجانًا في لبنان؟

يُعَدّ اللبنانيون من بين الشعوب ال10 الاولى الاكثر توترًا وحزنًا في العالم وفقًا لتقرير غالوب العالمي للمشاعر. تظهر الدراسة أنه مع تصاعد صعوبات الحياة في لبنان، ارتفعت المشاعر السلبية بين اللبنانيين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

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في دراسة أجريت سنة 2021، تبين أن كل ثلاثة أشخاص من بين أربعة لبنانيين يعانون من التوتر والإجهاد طوال اليوم. وأكدوا من أجريت عليهم الدراسة أن نصف سكان لبنان أيضًا يعانون من حالات كثيرة من الحزن والغضب. وفي دراسة أجرتها الجامعة اللبنانية أظهرت أن قرابة 17% من اللبنانيين يعانون من الاكتئاب الشديد.



وقد وصل الحال باللبناني اليوم إلى ما يسمّى بالتأقلم السلبي والإستسلام للاحوال المفروضة عليه بشكل يشير الى صحة نفسية جد معتلّة فهو يعمل مضطرا لفترات طويلة، كآلة من دون أحاسيس ومشاعر أو بمشاعر بلغت الحضيض في بؤسها.



إلى ذلك يلجأ الكثيرون الى تناول أدوية الاعصاب رغم مخاطرها وآثارها السلبية المخيفة، بالاضافة الى طرق استخدامها المدمرة في حال عدم استشارة او مراجعة الطبيب المختص، ما يثير القلق اليوم هو الطلب المتزايد على تلك الادوية من دون وصفات طبية في ظلّ صعوبة تلقي العلاج النفسي الذي أصبح مكلفا بالنسبة الى مدخول اللبناني اذ تبلغ أقل جلسة علاج نفسي عند المعالجين المختصين الـ50 دولارا .





العلاج النفسي المجاني



في ظل الأوقات الصعبة المفروضة على هذا الشعب يبقى العلاج النفسي الخيار الناجع لحالات الكثيرين. أما الكلفة فلا حرج فهي التي تسبب للمواطن أزمة أخرى تزيد من حالة بؤسه، لقد بات لدينا مراكز مختصة في العلاج النفسي تقدم خدمات مجانية أو بأسعار مقبولة. في دراسة أجريت سنة 2021، تبين أن كل ثلاثة أشخاص من بين أربعة لبنانيين يعانون من التوتر والإجهاد طوال اليوم. وأكدوا من أجريت عليهم الدراسة أن نصف سكان لبنان أيضًا يعانون من حالات كثيرة من الحزن والغضب. وفي دراسة أجرتها الجامعة اللبنانية أظهرت أن قرابة 17% من اللبنانيين يعانون من الاكتئاب الشديد.وقد وصل الحال باللبناني اليوم إلى ما يسمّى بالتأقلم السلبي والإستسلام للاحوال المفروضة عليه بشكل يشير الى صحة نفسية جد معتلّة فهو يعمل مضطرا لفترات طويلة، كآلة من دون أحاسيس ومشاعر أو بمشاعر بلغت الحضيض في بؤسها.إلى ذلك يلجأ الكثيرون الى تناول أدوية الاعصاب رغم مخاطرها وآثارها السلبية المخيفة، بالاضافة الى طرق استخدامها المدمرة في حال عدم استشارة او مراجعة الطبيب المختص، ما يثير القلق اليوم هو الطلب المتزايد على تلك الادوية من دون وصفات طبية في ظلّ صعوبة تلقي العلاج النفسي الذي أصبح مكلفا بالنسبة الى مدخول اللبناني اذ تبلغ أقل جلسة علاج نفسي عند المعالجين المختصين الـ50 دولارا .في ظل الأوقات الصعبة المفروضة على هذا الشعب يبقى العلاج النفسي الخيار الناجع لحالات الكثيرين. أما الكلفة فلا حرج فهي التي تسبب للمواطن أزمة أخرى تزيد من حالة بؤسه، لقد بات لدينا مراكز مختصة في العلاج النفسي تقدم خدمات مجانية أو بأسعار مقبولة.

ادراك

تقدم مؤسسة إدراك استشارات مجانية في مجال الصحة النفسية لمن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، ويمكن التواصل مع الفريق عبر الرقم التالي: 76100576

Blue Mission

هي منظمة تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات ويكافحون من أجل التأقلم والشفاء من الأحداث المؤلمة. ويمكن للجميع الحصول على دعم نفسي مجاني وباشراف طبيب نفسي مختص. اما الاستشارة والحجز فعبر الاتصال على 732636-07 أو 965062-78



EMBRACE

في ضوء هذه الأوقات العصيبة والمقلقة، من المهم نشر الوعي حول أول خط ساخن في لبنان لأزمة الصحة العقلية ومنع الانتحار، والذي أنشأته جمعية "امبرايس". يخضع العاملون المتطوعون لتدريب صارم ومتخصص يقوم على الاستماع النشط وتقييم مخاطر الانتحار.



مؤسسة الامام الصدر

تشارك مؤسسة الإمام الصدر في تمكين المرأة في لبنان من خلال توفير قائمة من الخدمات الاجتماعية المتطورة والمبتكرة التي تستهدف الفئات الأكثر حرماناً وضعفاً وتقدم لهم الدعم في مجال الصحة العقلية والنفسية.

ARCENTIEL

تعنى مؤسسة arcenciel بالعمل مع الأشخاص الذين يعانون من إعاقات أو صعوبات جسدية ودعمهم في مجال الصحة النفسية أيضا.



كيف ومتى نعلم أن علينا مراجعة طبيب نفسي؟



لكي يكون الأمر واضحا منذ البداية، ليس هناك تعريف محدّد ونهائي لما يُعتبر سلوكا أو حالة "غير طبيعية"، وهذا يعود إلى طبيعة الاضطرابات النفسية، وتعقيداتها، والقصور هو في قدرات الناس المحدودة على فهمها وتوقّعها وعلاجها. رغم ذلك، حقّقت البشرية قفزات هائلة في فهمهم للنفس الانسانية وأمراضها على المستويات كافة (بحثا وتصنيفا ومعرفة وتشخيصا وعلاجا)، وأصبح المتخصصون أكثرَ قدرة على التوافق على مؤشرات عامة يمكن استخدامها لنُصح الناس بمراجعة المتخصصين في حال وجودها.



على المستوى الإجرائي والعملي في الطبّ النفسي، هناك العديد من المعايير التي تُوضع لتشخيص الاضطرابات النفسية والتي تحتاج إلى علاج، فلكل اضطرابٍ أعراض يجب قياسها والتأكد من وجودها من قبل الطبيب المختص، فبحسب الدليل التشخيصي والإحصائي " يُعدّ وجود أحد المؤشرات الأربعة التالية على الأقل شرطا أساسيّا في تشخيص أيّ اضطراب نفسي:



تعطّل عامّ أو تدهور في حياة الشخص وأدواره ووظائفه الاعتيادية عمليا أو اجتماعيا (Dysfunction).

شعور ذاتي بضيق أو معاناة نفسية وعدم القدرة على التعامل أو التأقلم معها داخليا (Distress).

تشكيل خطر على نفسه أو على الآخرين . (Danger)

ارتياب في علاقة الشخص مع الآخرين، أو "انحراف" شديد عن عُرف المجتمع المحيط، بما فيه المدى الواسع للسلوكات المقبولة فيه من فئات المجتمع المختلفة(Deviance).



في النهاية، لاجل صحة نفسية أفضل على كل دول العالم بذل جهود ودعم الابحاث والاحصاءات بشكل مستمر والعمل على التوعية ونشر المعرفة خاصة في ظل الأزمات.

بالإضافة إلى ذلك، فمن الضروري أن يتم تغيير ثقافات موروثة لدى مختلف الشعوب، لم تتقبل ولم تعترف حتى الآن بوجود الأمراض النفسية والعقلية وهي بالتالي لم تتعامل معها على أنها مشاكل صحية وقد تكون مميتة ولا تقل بخطورتها عن الامراض العضوية المستعصية.