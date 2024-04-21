أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام المُعادي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 10.20 صباحاً، وقد استُخدمت خلالها صواريخ "بركان".