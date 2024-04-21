22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"ضربة بركانيّة".. عملية جديدة لـ"حزب الله" وهؤلاء تمّ استهدافهم!
Lebanon 24
21-04-2024
|
04:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام المُعادي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 10.20 صباحاً، وقد استُخدمت خلالها صواريخ "بركان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ "فلق" وحققنا إصابة مباشرة
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ "فلق" وحققنا إصابة مباشرة
21/04/2024 15:47:52
21/04/2024 15:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة
21/04/2024 15:47:52
21/04/2024 15:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله في استهداف سيارته في البازورية جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله في استهداف سيارته في البازورية جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
21/04/2024 15:47:52
21/04/2024 15:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة
21/04/2024 15:47:52
21/04/2024 15:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
حزب الله
صواريخ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نصرالله يتلقى "رسالة تهديد".. تقريرٌ جديد يكشف مضمونها!
Lebanon 24
نصرالله يتلقى "رسالة تهديد".. تقريرٌ جديد يكشف مضمونها!
14:00 | 2024-04-20
20/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تقنياً".. هذا ما سيقوم به مصرف لبنان!
Lebanon 24
"تقنياً".. هذا ما سيقوم به مصرف لبنان!
14:10 | 2024-04-20
20/04/2024 02:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لمحاولة قتل في الأشرفية.. شاهدوا ماذا جرى!
Lebanon 24
فيديو لمحاولة قتل في الأشرفية.. شاهدوا ماذا جرى!
13:27 | 2024-04-20
20/04/2024 01:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا بغاية السعادة والحب.. أول ظهور لفارس اسكندر وزوجته من شهر العسل (صورة)
Lebanon 24
بدا بغاية السعادة والحب.. أول ظهور لفارس اسكندر وزوجته من شهر العسل (صورة)
09:43 | 2024-04-20
20/04/2024 09:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا.. "لحم مغشوش" ينتشر في لبنان وهذا سعره!
Lebanon 24
إحذروا.. "لحم مغشوش" ينتشر في لبنان وهذا سعره!
16:54 | 2024-04-20
20/04/2024 04:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:35 | 2024-04-21
سكاف: لانتخاب رئيس للجمهورية يحصن البلاد تجاه مخاطر نراها آتية
08:33 | 2024-04-21
بلديّة تُوجّه نداءً للنازحين السوريين: غداً اليوم الأخير
08:26 | 2024-04-21
الجيش يوقف 3 مطلوبين في بريتال والضاحية الجنوبية
08:11 | 2024-04-21
كيف علّق محمد رعد على الردّ الإيرانيّ؟
07:57 | 2024-04-21
العبسي: بالصلاة والتأمل نتذكر تاريخ استعادة كنيستنا
07:45 | 2024-04-21
سلام: لبنان في مرحلة متقدمة جداً من محادثات الإتفاق مع البنك الدولي
فيديو
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
21/04/2024 15:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
21/04/2024 15:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
Lebanon 24
من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
02:26 | 2024-04-20
21/04/2024 15:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24