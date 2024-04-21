هاشم: هناك رفض للحوار ونية لتخريبه بهدف تعطيل إنتخابات الرئاسة

رأى النائب قاسم هاشم أن "فرنسا تُركز على الالتزا بالقرار 1701 وتطبيقه"، مشيراً إلى أن "هناك إلتزامات فرنسية تجاه لبنان"، معلناً أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيعود إلى لبنان فور انتهاء حرب غزة لاستئناف المفاوضات بشأن جبهة الجنوب.

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وردًّا على الكلام حول المطالبة بانتشار الجيش على الحدود الجنوبية، أكّد هاشم في حديث عبر "صوت كل لبنان 93.3"، أن هناك "دوراً أساسياً للجيش في الجنوب خصوصاً أنه منتشر على طول الحدود الجنوبية".



وفي الملف الرئاسي، قال هاشم: "اللجنة الخماسية قامت بدورها وأوضحت أن المطلوب التفاهم على الوصول إلى الحوار"، سائلًا: "بغض النظر عن موضوع المبادرات الفرنسية أو الاميركية من قال ان موضوع رئاسة الجمهورية يجب أن يكون معلقاً على تفعيل هذه المبادرات؟".



وأشار إلى أن "هناك رفضاً للحوار ونية لتخريبه من قبل بعض الأفرقاء بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية"، وقال: "لو استجاب الأفرقاء إلى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لكان الحوار أجري خلال فترة 7 أيام كحد أقصى وتم التوافق على اسم لرئيس الجمهورية".



ونفى هاشم "أي ربط بين الملف الرئاسي وحرب غزة"، معتبراً أن "وضع الجنوب اليوم بحاجة إلى وجود رئيس للجمهورية".



وكشف هاشم عن أن "الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل ستحمل مشروع قانون معجّل مقرّر لإعفاء الجنوبيين من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم في خلال فترة العدوان".