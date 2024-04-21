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لبنان
غارة إسرائيليّة على منزل في الناقورة... هل من إصابات؟
Lebanon 24
21-04-2024
|
05:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على منزلٍ في منطقة الرندة في الناقورة.
وأشارت إلى عدم سقوط إصابات.
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