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لبنان

الحاج حسن: المقاومة ستواصل إسنادها لغزة بالشكل الذي تراهُ مناسباً

Lebanon 24
21-04-2024 | 04:10
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اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل النيابي" النائب حسين الحاج حسن ان "العدو الإسرائيلي خسر ما كان يتفاخر به وهو التفوق والهيمنة العسكرية، وأصبح في مواجهة قوى ودول وحركات مقاومة تصد عدوانه وترد كيده، وتنزل به الخسائر وتردعه، وهذا تطور ضخم".
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وخلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لـ"حزب الله" في بلدة بريتال، قال الحاج حسن أنّ "العدو الإسرائيلي عجز عن تحقيق أي نتيجة عسكرية في غزة، إذ لم يستطع أن يحرر أي أسير أو أن يحقق أي هدف أعلنه للقضاء على المقاومة، ولم يتمكن من الثبات في المناطق التي دخل إليها، ولم يستطع أن يرغم أهل غزة على الاستسلام".
 
وأضاف: "كذلك، لم تفلح تهديدات العدو في تحقيق أي هدف أيضاً في لبنان، فالمقاومة واصلت عمليات الإسناد لشعب غزة ومقاومته الباسلة والشريفة، ومن تجلياتها العملية النوعية باستهداف مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة".

وتابع: "الحدث الكبير هو العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، وما تلاها من رد استراتيجي موفق وناجح أوقع العدو في إرباكات كبيرة، وأخفق في التصدي للرد الإيراني، رغم الدعم الأميركي والبريطاني والفرنسي والألماني ومن بعض الدول العربية، وهذا الإنجاز الكبير سيكون له تداعياته في المستقبل على الكيان الصهيوني وعلى معنويات جيشه ومستوطنيه".

وأردف: "كان العدو في الماضي يصنع المعادلات، أما اليوم فهو يخضع للمعادلات التي تصنعها المقاومة. حاول العدو بالاغتيالات أن يفرض معادلات، ولكنه لم يستطع تغيير المعادلات بالاغتيال، بل على العكس كان رد محور المقاومه بأن اغتيالات القادة او الكوادر او المجاهدين يزيدنا إصرارا على متابعة الطريق، وحاول استخدام سلاح التدمير والدمار في غزة ولبنان والعراق واليمن، ولكنه لم يستطع تغيير المعادلات، كما قام باستخدام سلاح التجويع ومنع الأدوية والمحروقات، إلا أنه لم يستطع هزيمة غزة، ولم يفلح أيضاً في استخدامه للحرب الفنية والدعائية وإطلاق الشائعات".

وختم الحاج حسن مؤكدا أن "المقاومة سسواصل إسنادها لغزة بعملياتها، وبضربها للمواقع الإسرائيلية، كما أنها ستكمل عملياتها بالشكل الذي تراه مناسباً".
 
 
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