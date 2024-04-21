Advertisement

لبنان

سيارة انقلبت... حادث سير على طريق عام الضنية

Lebanon 24
21-04-2024 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1190051-638492989380770918.jpg
Doc-P-1190051-638492989380770918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير على طريق الضنية، ما تسبّب بزحمة سير في المكان.
 
 
وقد انقلبت سيارة، بينما أُصيب سائقها.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادث سير بين دراجة نارية وسيارة في الضنية.. هل من إصابات؟
lebanon 24
21/04/2024 15:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة "تيك توكر" معروفة جدّاً بحادث سير مروّع... طارت من فوق الجسر!
lebanon 24
21/04/2024 15:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو حادث سير كبير في بكفيا.. شاحنة اصطدمت بسيارات وسقوط جرحى
lebanon 24
21/04/2024 15:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة في الضنية.. هكذا خسر الشاب علي حياته (صورة)
lebanon 24
21/04/2024 15:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الضنية

حادث سير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:35 | 2024-04-21
08:33 | 2024-04-21
08:26 | 2024-04-21
08:11 | 2024-04-21
07:57 | 2024-04-21
07:45 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24