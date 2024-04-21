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لبنان

مسؤول في "حزب الله" يكشف أمراً مهمّاً... ماذا طُلِبَ من نصرالله؟

Lebanon 24
21-04-2024 | 05:25
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كشف مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله نواف الموسوي أن "جهة دولية طلبت من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التوسط لدى إيران لعدم الرد، إلا أن السيد شرح الموقف بأنه من الضروري الرد الإيراني".
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وسأل في حديث لـ"الجديد": "الهجوم الإسرائيلي على إيران "وين هو"؟"، لافتاً إلى أنه "للحقيقة لم نرَ رداً إسرائيلياً".
 
وتابع قائلاً: "لولا الولايات المتحدة لما استطاعت إسرائيل حتى قصف غزة"، مضيفاً أن "القرار بتصفية حماس هو أميركي". 
 
وأشار الموسوي إلى أنه "عندما تقف المقتلة في غزة سننتقل لمرحلة جديدة في جنوب لبنان". 
 
وفي سياق منفصل، قال الموسوي: "شركة "توتال" قامت بأعمال التنقيب في البلوك رقم 4 و9 لكننا نشكك في صحة ما تقوله و"تفضلوا عطونا التقرير".
 
وأضاف: "في المرحلة المقبلة هدفنا هو تحرير الثروة البترولية من الحصار الأميركي". 
 
أما في الموضوع الرئاسي، فقال الموسوي: "سنتمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالحوار الرئاسي". 
 
 
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