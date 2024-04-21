عائلة مصطفى الحريري اختتمت التعازي في مجدليون.. وتتقبلها غدا في بيت الوسط

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أمت دارة آل الحريري في مجدليون لليوم الثالث على التوالي، شخصيات ووفود معزية بمصطفى أحمد الحريري (أبو نادر)، واختتمت زوجته السيدة بهية الحريري وابناؤه نادر وأحمد وغنى وعلا، يحيط بهم شفيق وبهاء الحريري وأفراد العائلة تقبل التعازي في صيدا، على أن يتم تقبل التعازي في بيروت - بيت الوسط بعد ظهر الاثنين.ومن أبرز المعزين على التوالي: الرئيس فؤاد السنيورة، السيدة منى الهراوي، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري وسفير فلسطين أشرف دبور على رأس وفد، ممثل الرئيس ميشال سليمان مستشاره بشارة خير الله، امين عام مجلس الوزراء محمود مكية، وزيرا الطاقة وليد فياض والصحة فراس ابيض، النواب: علي عسيران، فيصل كرامي، آلان عون، عناية عز الدين، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، عبد الرحمن البزري، غازي زعيتر، أيوب حميد، حسن فضل الله، قاسم عبد العزيز، إبراهيم الموسوي، امين شري، جهاد الصمد ووليد البعريني على رأس وفد عكاري كبير .حضر معزياً النائب أشرف ريفي، الوزراء السابقون: ليلى الصلح حمادة، رشيد درباس، الياس حنا، ناجي البستاني، جمال الجراح وغسان عطا الله"، النواب السابقون: رلى الطبش، محمد الحجار، نضال طعمة، اسعد هرموش، عمار حوري، غطاس خوري، محمد القرعاوي وعثمان علم الدين، النائب السابق امل أبو زيد على راس وفد جزيني كبير، عقيلة النائب أسامة سعد السيدة ايمان سعد وعقيلة النائب الراحل مصطفى سعد السيدة لوبا ونجله معروف مصطفى سعد .وزار مجدليون معزياً : المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال، مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، ممثل مفتي جبل لبنان القاضي محمد هاني الجوزو، الشيخ ماهر حمود.من المعزين ايضاً: متروبوليت صور وصيدا ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري، راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران ابراهيم إبراهيم على رأس وفد، رئيس أساقفة صور وتوابعها للروم الكاثوليك المطران جورج اسكندر على رأس وفد، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا والمنسق الأممي المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، القائم بأعمال سفارة مالطا فرنسوا ابي صعب، مديرة شؤون الأونروا دوروثي كلاوس يرافقها مدير الأونروا في منطقة صيدا إبراهيم الخطيب، مسؤول البرامج الثقافية في المكتب الإقليمي لليونيسكو في بيروت جو كريدي، مدير مكتب الرئيس سعد الحريري في موسكو جورج شعبان.وحضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، وعدد من أعضاء المجلس الدستوري، ولفيف من القضاة، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر على راس وفد من المجلس، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر، مدير عام هيئة "اوجيرو" عماد كريدية، مدير عام الزراعة لويس لحود ومدير عام الثقافة علي الصمد، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي ورئيس قسم محافظة الشمال وعكار لقمان الكردي، المدير العام السابق لوزارة الخارجية والمغتربين نائب رئيس حركة "أمل" هيثم جمعة، أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين على رأس وفد من المجلس، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء هيام اسحق على رأس وفد من المركز .وقدم التعازي في مجدليون: المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، اللواء محمد خير، اللواء محمود الأسمر، رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن خليل جابر ومدير مكتب قائد الجيش العميد الركن علي شميساني، وعدد من أعضاء المجلس العسكري ومساعد مدير المخابرات في الجيش العميد الركن نبيل عبد الله ورئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين، وعدد من كبار الضباط من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللواء المتقاعد نقولا مزهر.من المعزين: نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ خضر رشيدي، ووفد من الجماعة في صيدا، وفد من حزب الكتائب اللبنانية، وفد من اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي الناصري، وفد من حزب الله، وفد من تيار الفجر ووفود من عدد من الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية الفلسطينية.وقدم التعازي قائمقام جزين يحيى صقر ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش على راس وفد من رؤساء بلديات الاتحاد، وعدد من رؤساء بلديات اتحاد صيدا – الزهراني، رئيس اتحاد بلديات ساحل القيطع احمد المير، وفد من رابطة مختاري مدينة صيدا برئاسة إبراهيم عنتر ورئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار، الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب النقيب محمد المراد، نقيب المهندسين فادي حنا ونائب نقيب الأطباء غنوة دقدوقي، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه وأمين عام الاتحاد سعد الدين حميدي صقر ورئيس اتحاد الجنوب عبد اللطيف الترياقي ورئيس اتحاد النبطية حسين مغربل.ومن المعزين وفد من رابطة اساتذة التعليم الأساسي الرسمي برئاسة حسين جواد الذي قال في كلمة على هامش الزيارة: "دائماً كنا نأتي في الأزمات وعندما يضيق بنا الحال إلى السيدة بهية الحريري التي كانت دوماً إلى جانب المعلمين والتربية واليوم أتينا للقيام بالواجب الاجتماعي والأخلاقي لنقف إلى جانبها ولمشاركتها في هذا المصاب، نسأل الله للفقيد الرحمة ولها ولمحبيه طول البقاء".وحضر امين عام اتحاد المدارس الكاثوليكية يوسف نصر برفقة الأب جهاد فرنسيس، وفد من جمعية بيروت ماراثون برئاسة مي الخليل، وفد من مشايخ الدروز، وفود من العشائر العربية في خلدة والناعمة ووادي خالد، وفود شعبية من مختلف المناطق كان اكبرها من صيدا وقرى صور والعرقوب وإقليم الخروب وعكار، وفود من روابط العائلات ومن مؤسسات تربوية وصحية وشخصيات أكاديمية وطبية واقتصادية وفنية واعلامية، ورؤساء وممثلون لجمعيات أهلية واجتماعية وكشفية واغاثية ونقابية واتحادات وهيئات وأندية رياضية .وشارك في تقديم التعازي عدد من مستشاري الرئيس سعد الحريري، وأعضاء في الأمانة العامة والمكتبين السياسي والتنفيذي لتيار المستقبل ووفود حاشدة من منسقيات وقطاعات المستقبل في مختلف المناطق، ووفود من موظفي مختلف مؤسسات ومراكز ومكاتب مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة .وتلقت السيدة بهية الحريري اتصالات وبرقيات ورسائل تعزية من عدد كبير من المسؤولين والشخصيات والهيئات من لبنان وخارجه .هذا وتتقبل عائلة الفقيد التعازي غدا الاثنين، في دارة الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط – بيروت، من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.