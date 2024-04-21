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لبنان

إسرائيل تتعامل مع "حادثة صعبة".. ما الذي أُطلق من لبنان؟

Lebanon 24
21-04-2024 | 06:18
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أفادت "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط جريح من جراء صاروخ أطلق من لبنان وسقط بالقرب من "روش هانيكرا".
 
ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحادثة بالصعبة.
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