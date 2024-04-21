إسرائيل استهدفت البقاع الغربي... وسماع صوت إنفجار قويّ

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على مرتفعات الجبور قرب القطراني في البقاع الغربي.

وأحدثت الغارة انفجارا قويا، تردد صداه في منطقتي النبطية واقليم التفاح، وتعالت جراءه سحب الدخان الكثيف.