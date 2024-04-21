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لبنان

إسرائيل استهدفت البقاع الغربي... وسماع صوت إنفجار قويّ

Lebanon 24
21-04-2024 | 06:57
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أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على مرتفعات الجبور قرب القطراني في البقاع الغربي.
 
 
وأحدثت الغارة انفجارا قويا، تردد صداه في منطقتي النبطية واقليم التفاح، وتعالت جراءه سحب الدخان الكثيف.
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