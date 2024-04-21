بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا: اقفال الطريق أمام الشاحنات

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أعلنت بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل، في بيان، انه "استكمالاً لاعمال المرحلة الرابعة من تعبيد الطرق العامة في النطاق البلدي سيتم اقفال الطريق امام الشاحنات عند مدخل مستيتا فوق محال الالعاب وصولاً الى محطة المحروقات، من الساعة 10:00 من قبل يوم غد الاثنين لغاية 2:00 بعد الظهر".ودعت البلدية المواطنين الى "التقيد بإرشادات عناصر الشرطة المكلفين تحويل السير واستعمال طرق بديلة لتفادي الاكتظاظ"، شاكرة تفهمهم وتعاونهم"، مؤكدة "سعيها الدائم لرفع مستوى الخدمات العامة وضمان راحة المواطنين وسلامتهم وسعادتهم".وختمت: "نعمل لأجلكم وخصوصا بهذه الظروف القاهرة و الصعبة".