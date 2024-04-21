دريان: لانتخاب رئيس للجمهورية وتعزيز الوحدة الوطنية والاسلامية

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إلتقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بعدد من أفراد الجالية بالرياض بدعوة من سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة الذي أقام مأدبة تكريمية على شرفه، والقى كلمة ترحيبية بالمفتي دريان لما يتمتع من مواقف وطنية تتسم بالحكمة والاعتدال والحث على الوحدة بين اللبنانيين.دريانبدوره شكر المفتي دريان للسفير كبارة "هذا اللقاء الجامع على أرض السفارة في الرياض"، وقال: "نأمل أن تثمر المبادرات والجهود الخيرة، إنجازا للاستحقاق الرئاسي لإنهاء الشغور الذي هو بمثابة إنذار لكيان لبنان، ولا ينبغي ربط هذا الاستحقاق بالتطورات التي تجري في المنطقة".أضاف: "لبنان يئن من الفراغ الرئاسي الذي ينعكس سلبا على الجميع، ولا استقرار إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وكل يوم يمر دون رئيس هو خسارة إضافية على الوطن، واللبنانيون ضاقوا ذرعاً بالمحاولات المتكررة لمنع انتخاب رئيس عتيد للجمهورية، والتأخير ليس في مصلحة احد، بل هو يشكل مزيدا من الأزمات التي تفاقمت، وخطرا محققا على بنية الدولة ومؤسساتها، ولا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يبقى هذا الشلل قائما في مؤسساتنا اللبنانية، ومن يقوم بالتأخير عمدا، ولمصالح شخصية أو حزبية، فإنه ينحر لبنان ودوره الحضاري في المنطقة".وتابع: "نرفع الصوت عاليا كل يوم، ونوجه رسالة لأصحاب القرار المعنيين في الاستحقاق الرئاسي الى المسارعة في انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بثقة اللبنانيين جميعا. ارحموا لبنان واللبنانيين في الاتفاق والتوافق على الانتخاب وعززوا وحدتكم و تضامنكم وعيشكم المشترك بوجود رئيس جامع وحكومة قوية اليوم قبل الغد، لتخفيف التوتر والاحتقان، ومعالجة العديد من الأمور التي تهم الوطن والمواطن".ودعا المفتي دريان الى "تعزيز الوحدة الوطنية، والوحدة الإسلامية بالوعي والتوازن، والمحافظة على لبنان التنوع".وحض الجالية اللبنانية على "تجديد الثقة بمستقبل وطنهم، بأنه سيكون مشرقا وزاهرا، بجهود القيادات الوطنية، ومساعدة الدول العربية، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، والدول الصديقة".