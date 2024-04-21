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لبنان

بلديّة تُوجّه نداءً للنازحين السوريين: غداً اليوم الأخير

Lebanon 24
21-04-2024 | 08:33
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أعلنت بلدية النبطية في بيان، انه استكمالاً لتحديث المعلومات المتعلقة بالنازحين السوريين في المدينة، وبهدف إصدار بطاقة تعريف لهم، فإن يوم غد الإثنين هو اليوم الأخير للقاطنين السوريين في حيّ الراهبات، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصراً، وكل من يتخلّف عن إتمام التسجيل يعتبر مخالفا للإجراءات القانونية المرعية.
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