بلديّة تُوجّه نداءً للنازحين السوريين: غداً اليوم الأخير

أعلنت بلدية النبطية في بيان، انه استكمالاً لتحديث المعلومات المتعلقة بالنازحين السوريين في المدينة، وبهدف إصدار بطاقة تعريف لهم، فإن يوم غد الإثنين هو اليوم الأخير للقاطنين السوريين في حيّ الراهبات، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصراً، وكل من يتخلّف عن إتمام التسجيل يعتبر مخالفا للإجراءات القانونية المرعية.

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