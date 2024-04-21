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لبنان

سكاف: لانتخاب رئيس للجمهورية يحصن البلاد تجاه مخاطر نراها آتية

Lebanon 24
21-04-2024 | 08:35
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كتب النائب غسان سكاف على منصة "إكس": "‏مع تحضير إسرائيل لرفع مستوى المواجهة مع حزب الله في الجنوب، يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية التي لعبت دورا محوريا في ضبط الضربات المباشرة بين إيران وإسرائيل، ستستغني عن دورها كضابط إيقاع للضربات غير المباشرة بين إسرائيل وحزب الله، بسبب انشغالاتها بالرئاسة الأميركية. الفرصة المتاحة للبنانيين هي في الستة أسابيع المقبلة، فالبديل عن ضابط الإيقاع الاميركي في المرحلة المقبلة هو انتخاب رئيس الجمهورية يحصن البلاد تجاه مخاطر نراها آتية. فلنقتنص الفرصة قبل ان نترك لمصيرنا".
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