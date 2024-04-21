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لبنان

إشكال تجدّد... إطلاق نار كثيف واستخدام قذائف صاروخيّة

Lebanon 24
21-04-2024 | 09:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تجدّد إشكال قديم بين أفراد من ال مشيك، في محلة الزعارير، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار كثيف، واستخدام قذائف صاروخيّة.

وقد أُصيب شاب خلال الإشكال، بينما عمل الجيش على مُداهمة منازل مُطلقي النار.
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إشكال

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