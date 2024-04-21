إشكال تجدّد... إطلاق نار كثيف واستخدام قذائف صاروخيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تجدّد إشكال قديم بين أفراد من ال مشيك، في محلة الزعارير، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار كثيف، واستخدام قذائف صاروخيّة.



وقد أُصيب شاب خلال الإشكال، بينما عمل الجيش على مُداهمة منازل مُطلقي النار.

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