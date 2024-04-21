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لبنان

"حزب الله": دمرنا التجهيزات التجسسية في مسكاف عام

Lebanon 24
21-04-2024 | 09:17
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "بعد قيام العدوّ الإسرائيلي باستبدال التجهيزات التجسسية المُستهدفة في موقع مسكاف عام، ‏قام باستهدافها بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى تدميرها مُجدداً".
 
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