وزير إسرائيليّ عن الوضع على الحدود مع لبنان: نقترب من ساعة الحسم



قال عضو حكومة الحرب الإسرائيليّة بيني غانتس "نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان".

وأضاف غانتس: "لم نُحقّق كل أهداف الحرب بعد، لكننا لم نتنازل عن أيّ منها".