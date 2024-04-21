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لبنان

وزير إسرائيليّ عن الوضع على الحدود مع لبنان: نقترب من ساعة الحسم

Lebanon 24
21-04-2024 | 09:19
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قال عضو حكومة الحرب الإسرائيليّة بيني غانتس "نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان".
 
 
وأضاف غانتس: "لم نُحقّق كل أهداف الحرب بعد، لكننا لم نتنازل عن أيّ منها".
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