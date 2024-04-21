سباق نصف ماراتون قوى الأمن الداخلي الرابع عشر تحت شعار "نركض للإنسانية"

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نظمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبإشراف الإتحاد اللبناني لألعاب القوى، صباح اليوم، سباق قوى الأمن الداخلي الدولي الرابع عشر لمسافة نصف ماراثون (21.1 كلم) تحت شعار: "نركض للانسانية"، ضمن مدينة بيروت. حيث شارك فيه1300 عداء وعداءة من 22 جنسية مختلفة ومن مختلف الأندية الإتحادية والجمعيات الرياضية، إضافة الى فرق من الجيش اللبناني والأمن العام، وأمن الدولة، ونقابة المحامين، وعدائين منفردين، وآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضباط ورتباء وأفراد من قوى الأمن الداخلي.أعطى بداية إشارة الانطلاق لذوي الإرادة الصلبة من أمام المتحف الوطني ممثل وزير الشباب والرياضة محمد عويدات ورئيسة جمعية ماراتون بيروت مي خليل عند الساعة 7,20، ثم أطلق سباق نصف الماراثون محافظ بيروت القاضي مروان عبود، بحضور ممثل المدير العام العميد المهندس عصام طقوش رئيس شعبة الشؤون الإدارية ورئيس الفرق الرياضية في قوى الأمن الداخلي العميد المتقاعد حسين خشفة، قائد شرطة بيروت بالوكالة العقيد أحمد عبلا، رئيس إتحاد ألعاب القوى رولان سعادة، ممثل شركة "Wish money" شهوان معوض، وممثلين عن قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، قائد المركز العالي للرياضة في الجيش العميد مخايل موسى، رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية الدكتور بطرس جلخ، ممثل نقابة المحامين سعد الدين الخطيب، وممثلين عن الشركات الراعية للسباق، وعدد من الجمعيات الاهلية.وبعد انتهاء السباق، جرى توزيع الكؤوس والميداليات للفائزين من قبل المدعوين.وفاز بالمراتب الثلاث الأولى لفئة الرجال:1- بلال عواضة (الجيش اللبناني).2- عماد جزيني (قوى الأمن الداخلي).3- زاهر زين الدين (الجيش اللبناني).وفازت بالمراتب الأولى لفئة الإناث:1- بريوني شتاين (blue stars).2- روزالي فضول.3- نور الغصيني (Antonins).وعن فئة ذوي الإرادة الصلبة، فاز كل من:1- يوسف المولى (Wheelchair).2- أحمد ليون (Wheelchair).1- أحمد الغول (Handcyle)2- أحمد شبلي (Handcyle).3- بلال سودة (Handcyle).=======