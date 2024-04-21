Advertisement

لبنان

الصادق: بحثنا مع مدير البنك الدولي في الشرق الاوسط في دعم لبنان

Lebanon 24
21-04-2024 | 09:47
A-
A+
Doc-P-1190147-638493149152818755.jpg
Doc-P-1190147-638493149152818755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة "اكس":

"التقينا مع المدير التنفيذي للبنك الدولي في الشرق الاوسط عبدالعزيز ابراهيم الملا وتداولنا خلال اجتماع مطول في كل التفاصيل المتعلقة بدعم البنك الدولي للبنان ومشاريع عدة وكل المتطلبات المتوجبة على لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: لبنان في مرحلة متقدمة جداً من محادثات الإتفاق مع البنك الدولي
lebanon 24
21/04/2024 18:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وتعد انتصارا وجلبت مزيدا من التضامن والقوة إلى بلادنا
lebanon 24
21/04/2024 18:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي تابع لقاءاته في واشنطن وعقد اجتماعات مع "البنك الدولي" ومسؤولين
lebanon 24
21/04/2024 18:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: لقاء مفيد مع فريق البنك الدولي في واشنطن
lebanon 24
21/04/2024 18:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الصادق

البنك الدولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:42 | 2024-04-21
11:33 | 2024-04-21
11:30 | 2024-04-21
11:08 | 2024-04-21
11:02 | 2024-04-21
10:57 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24