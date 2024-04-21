الصادق: بحثنا مع مدير البنك الدولي في الشرق الاوسط في دعم لبنان

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة "اكس":



"التقينا مع المدير التنفيذي للبنك الدولي في الشرق الاوسط عبدالعزيز ابراهيم الملا وتداولنا خلال اجتماع مطول في كل التفاصيل المتعلقة بدعم البنك الدولي للبنان ومشاريع عدة وكل المتطلبات المتوجبة على لبنان.

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