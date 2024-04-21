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لبنان

من لبنان... إطلاق 20 صاروخاً باتّجاه موقع عسكريّ إسرائيليّ وهذه الجهّة تبنّت العمليّة

Lebanon 24
21-04-2024 | 09:53
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكريّ لحركة "حماس"، أنّها قصفت من جنوب لبنان، ثكنة شوميرا العسكرية في الجليل الأعلى بـ20 صاروخ غراد.
 
 
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