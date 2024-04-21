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لبنان

وزير الشؤون رعى احتفالاً لأطفال مدرسة راهبات القلبين الاقدسين في جزين

Lebanon 24
21-04-2024 | 10:02
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رعى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجار احتفالا أقامته جمعية "الملاك ميخائيل قيتولي" وبدعم من sos chrétiens d'orient لطلاب مدرسة راهبات القلبين الاقدسين في جزين.
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حضر الاحتفال حوالى ٣٥٠ طفلاً من كافة المراحل الدراسية، وتضمّن عرضاً لمسرحية LOLA votre amis sucree وتوزيع هدايا على الاطفال، ما أدخل الفرحة الى قلوبهم، في ظلّ الاوضاع الاقتصادية والامنية التي يمرّ بها الجنوب.

وفي الختام، شكرت مديرة المدرسة الاخت جوزفين نصر في كلمة لها الوزير حجار وكل القيّمين على هذا النشاط، لما له من تأثير إيجابي على الصحّة النفسيّة للاطفال الحاضرين.

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