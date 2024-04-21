قبيسي خلال إطلاق مشروع إنارة طريق الكفور: خطوة مباركة من الشباب المغترب

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أُطلق اليوم في بلدة الكفور وتول مشروع إنارة الطريق التي تربط البلدة بمدينة النبطية، بمصابيح تعمل على الطاقة الشمسية وعلى مسافة 3 كيلومترات، بتمويل من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومن رجلي الاغتراب محمد رسلان ومحمد جابر.وأقيم بالمناسبة حفل نظمته البلدية وحضره النائب هاني قبيسي، عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" المحامي خالد مكه ممثلا رئيس التيار النائب جبران باسيل على رأس وفد من التيار ضم منسق هيئة النبطية المهندس ايلي خواجة ومنسق الهيئة في الكفور جان ميلان، رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في لبنان عباس فواز، ممثل العمل البلدي في "حزب الله" في منطقة جبل عامل الثانية محمد درويش، راعي كنيسة الكفور الاب يوسف سمعان، رئيس بلدية الكفور وتول خضر سعد، مختار بلدة الكفور الياس فاضل وممولا المشروع محمد رسلان ومحمد جابر، وشخصيات وفاعليات.سمعانوبارك راعي كنيسة بلدة الكفور الاب سمعان "هذا الانجاز بالرغم من كل الازمات التي نعيشها، وبالرغم من غياب وضعف مؤسسات الدولة"، شاكرا "كل المبادرات الخاصة التي نشهدها في منطقتنا".فوازوأعلن فواز بإسم الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وبإسم الاغتراب اللبناني "الشكر الكبير للاخوين الكريمين محمد رسلان ومحمد جابر على مباردتهما الكريمة في اضاءة هذه الطريق التي تربط مدينة النبطية ببلدة الكفور وامتدادا الى بلدات اخرى، ونحن بخدمة المجتمع الذي يجسد صورة رائعة من التعايش المشترك في الجنوب عموما وفي بلدة الكفور خصوصا، ونحن وحدة موحدة ، نكمل ونتكامل معا وواجبنا نقوم به".قبيسيبدوره رأى قبيسي ان "آلة القتل الصهيونية تدمر المنازل والمؤسسات والمدارس والبنى التحتية في الجنوب، بالمقابل هناك أياد بيضاء تعزز الحياة الكريمة على مستوى محافظة الجنوب والنبطية، ومن هنا نثمن المبادرة العزيزة والكريمة من الاخوين محمد رسلان ومحمد جابر و التي اثمرت اضاءة هذه الطريق على الطاقة الشمسية، وهي خطوة مباركة من الشباب المغترب الذي يساعد الاهالي على الصمود في ارضهم، لتبقى هذه المنطقة منارة لكل لبنان بالصمود وبالتضحية وفي حل المشكلات التي يعاني منها المواطن".وقال: "نتوجه بالشكر لكل من يساهم بمشروع خيري يعزز الصمود في مناطقنا ويعزز البقاء في القرى النائية، وهذه الخطوة هي خطوة اولى لخطوات اخرى نتمنى على كل مغترب قادر ان يقدم مثلها. كما نتوجه بالشكر الى الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم واللاخوين محمد رسلان ومحمد جابر على مبادرتهم وان شاءالله الى مزيد من العطاء ونسأل اله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما فيه هذه المنطقة".سعدمن جهته تقدم رئيس البلدية بالشكر "بإسم المجلس البلدي وبإسم اهالي بلدة الكفور وتول للسيدين محمد رسلان ومحمد جابر على تمويلهما لمشروع انارة هذه الطريق، برعاية وتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري وبمتابعة من النائب هاني قبيسي، وفي ظل هذه الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وفي ظل موجات السرقات التي تحصل هنا وهناك، فإزاء ذلك أتى هذا المشروع ليوفر الامن والطمأنينة للناس، اذ عندما تكون هناك انارة ليلا فذلك يمنع من يريد الاخلال بالامن والامان".صفابدوره تحدث توفيق صفا بإسم المجلس البلدي في الكفور وتول، فشكر "باسم بلدية الكفور وتول وبإسم الاهالي كل من ساهم في هذا الانجاز"، وخص بالذكر النائب قبيسي.مكهوتحدث مكه بإسم باسيل، فثمن "هذه المبادرة الكريمة، هذا التحدي والارادة القوية بالصمود والبقاء في ارضنا، حيث نشهد اليوم عدوانا اسرائيليا على بلداتنا وتدميرا ممنهجا، فيما هناك أياد متكاتفة، معطاءة، تقدم المبادرات والمشاريع الخيرية والانمائية، العدو يحاول ان يطفئ النور في الجنوب، وابناء الجنوب ينيرونه بمشاريعهم وعطاءاتهم، وهذا هو التحدي وهذا هو الانتصار".رسلانوختاما كانت كلمة لرسلان عبر فيها عن امتنانه "لهذه العاطفة الكريمة التي سمعناها اليوم من اهلنا، ونقول لهم ان من اولى واجباتنا ان نساهم في بناء واعمار ودعم وتقديم كل المشاريع التي تعزز من تنمية هذه المنطقة، فهذه المنطقة غالية علينا جميعا، واهلها اهلنا، والوقوف الى جانبهم واجب علينا وعلى كل مغترب ومقتدر، اشكر لكم كلماتكم النابعة من القلب تجاهي وتجاه اخي وصديقي محمد جابر، اشكر النائب الحاج هاني قبيسي على حضوره اليوم بيننا، واشكر بلدية الكفور وتول بشخص رئيسها خضر سعد وكامل اعضائها على التعاون والتنسيق، والشكر الكبير والاول والاخير لدولة الرئيس نبيه بري، راعي التنمية والانماء في الجنوب كله".