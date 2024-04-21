سرقوا منه دراجته الناريّة تحت الجسر

قام مجهولون بسرقة دراجة ناريّة من أحد الأشخاص بقوّة السلاح، تحت الجسر، في منطقة راسمسقا، ولاذوا بعدها بالفرار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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