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لبنان
سرقوا منه دراجته الناريّة تحت الجسر
Lebanon 24
21-04-2024
|
10:57
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قام مجهولون بسرقة دراجة ناريّة من أحد الأشخاص بقوّة السلاح، تحت الجسر، في منطقة راسمسقا، ولاذوا بعدها بالفرار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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