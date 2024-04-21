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لبنان

سرقوا منه دراجته الناريّة تحت الجسر

Lebanon 24
21-04-2024 | 10:57
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قام مجهولون بسرقة دراجة ناريّة من أحد الأشخاص بقوّة السلاح، تحت الجسر، في منطقة راسمسقا، ولاذوا بعدها بالفرار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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سرقة

دراجة نارية

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