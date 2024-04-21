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لبنان

عملية جديدة .. "حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية!

Lebanon 24
21-04-2024 | 11:08
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أعلن حزب الله في بيان استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية عصر اليوم الأحد في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابةً مباشرة.  ‏
 
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موقع المالكية

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