جديد عملية "حزب الله" في "عرب العرامشة".. هذا ما أعلنه جيش الإحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط أصيب بجراح خطرة خلال استهداف عرب العرامشة قبل أيام.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن القتيل يدعى دور شميل، وكان منذ الهجوم في حالة حرجة ميؤوس منها، فيما يقبع عدد آخر من المصابين بحالة خطرة.

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وكان قد نشر "حزب الله" مشاهد من عملية استهداف مقر مستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146) في الجيش الإسرائيلي في قرية عرب العرامشة شمال إسرائيل، أدت إلى إصابات مباشرة في صفوف العدو.

وذُكر أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن "الهجوم المركب" الذي شنه "حزب الله" كان كمينا مدبرا للرد على اغتيال قيادات ميدانية في إطار الهجمات التي شنها الجيش الاسرائيلي على الجنوب اللبناني.