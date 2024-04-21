مأساة داخل منتجع في جبيل.. قتل نفسه في عيد ميلاده

قام المدعو "م. ب" بإطلاق النّار على نفسه في أحد المنتجعات في جبيل، أثناء قيامه بالإحتفال في عيد مولده، مما ادى إلى وفاته على الفور، حسب مندوبة "لبنان24".

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وحسب المعلومات، حضرت القوى الأمنية وفرضت طوقًا امنيًا، وبدأت بتحقيقاتها.