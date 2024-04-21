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لبنان

مأساة داخل منتجع في جبيل.. قتل نفسه في عيد ميلاده

Lebanon 24
21-04-2024 | 12:07
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قام المدعو "م. ب" بإطلاق النّار على نفسه في أحد المنتجعات في جبيل، أثناء قيامه بالإحتفال في عيد مولده، مما ادى إلى وفاته على الفور، حسب مندوبة بنان24".
 
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وحسب المعلومات، حضرت القوى الأمنية وفرضت طوقًا امنيًا، وبدأت بتحقيقاتها.
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