بالتفاصيل.. إليكم قدرات القوة الجوية التّي يمتلكها "حزب الله"

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مرصاد

طائرة مرصاد المسيّرة هي طائرة هجومية استطلاعية، تمتلك قدرات عالية لناحية الإستطلاع، واُنتج منها "مرصاد" و "مرصاد1".

يتراوح مداها بين 50 و150 كلم، وسرعتها بين 120 و250 كلم/س، ومزودة بكاميرات.

أيوب

طائرة أيوب الإستطلاعية مهمتها جمع المعلومات، ويمكنها حمل ما يصل إلى 9 قنابل دقيقة التوجيه، ويتراوح مداها بين 1700 و2400 كلم.

واستخدمت عام 2012 لتنفيذ عملية تجسس فوق فلسطين المحتلة.

أبابيل

طائرة أبابيل المسيّرة هي طائرة انتحارية، مداها يصل إلى 150 كلم، وتحمل 45 كيلوغراما من المتفجرات.

يوجد منها نسخة "أبابيل-3" ومزودة بقنابل ذكية موجهة.

حسان

طائرة حسان الاستطلاعية تم الإعلان عنها في شباط 2022، وسميت على اسم حسان اللقيس الذي تم اغتياله عام 2013.

استخدمت بمهمة استطلاعية فوق فلسطين المحتلة لمدة 40 دقيقة وعادت سليمة بعد أن وصلت إلى عمق 70 كيلومترًا. (عربي21)

ورغم أن المعلومات بشأن أنواع المسيرات التي يمتلكها الحزب شحيحة، ولم يفصح إلا عن القليل منها، فإن قصف موقع إسرائيلي في منطقة عرب العرامشة على الحدود مع لبنان، قبل أيام، أعاد تسليط الضوء على القوة الجوية التي يمتلكها الحزب، وكشف عن نوعية الطائرة المسيرة المتطورة التي نفذت الهجوم.