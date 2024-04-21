في الشمال.. اختطفوه من أمام فصيلة المنية بقوة السلاح

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على إثر قيام المدعو "ا.ع" ليل أمس بالحضور إلى فصيلة المنية للادعاء ضد المدعو "ح.م" و شقيقه "ا.م" بجرم التهديد بالقتل، ولدى خروجه من الفصيلة المعنية، اقدم ٤ أشخاص ملثمين على أوتوستراد ديرعمار يستقلون سيارة رباعية الدفع داكنة الزجاج وبقوة السلاح على إجباره بالصعود، واقتياده إلى محلة ضهور بحنين وتهديده وتركه هناك، من دون معرفة الاسباب، حسب مندويةوأشارت المعلومات إلى أن المدعو "ا.ع" عاد الى الفصيلة المعنية، وادعى ضد مجهولين بجرم الخطف والتهديد بالقتل.