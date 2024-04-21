Advertisement

لبنان

في الشمال.. اختطفوه من أمام فصيلة المنية بقوة السلاح

Lebanon 24
21-04-2024 | 13:12
A-
A+
Doc-P-1190212-638493278247866799.jpg
Doc-P-1190212-638493278247866799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على إثر قيام المدعو "ا.ع" ليل أمس بالحضور إلى فصيلة المنية للادعاء ضد المدعو "ح.م" و شقيقه "ا.م" بجرم التهديد بالقتل، ولدى خروجه من الفصيلة المعنية، اقدم ٤ أشخاص ملثمين على أوتوستراد ديرعمار يستقلون سيارة رباعية الدفع داكنة الزجاج وبقوة السلاح على إجباره بالصعود، واقتياده إلى محلة ضهور بحنين وتهديده وتركه هناك، من دون معرفة الاسباب، حسب مندوية "لبنان24"
Advertisement

وأشارت المعلومات إلى أن المدعو "ا.ع" عاد الى الفصيلة المعنية، وادعى ضد مجهولين بجرم الخطف والتهديد بالقتل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:31 | 2024-04-21
16:25 | 2024-04-21
16:16 | 2024-04-21
16:07 | 2024-04-21
15:59 | 2024-04-21
15:53 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24