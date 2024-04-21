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لبنان
النائب خريس: لو استمعوا للرئيس بري لكنا انتخبنا اليوم رئيسا
Lebanon 24
21-04-2024
|
13:29
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اكد النائب علي خريس أنه "لو استجاب الفريق الثاني لكلام الرئيس بري، لكنا انتخبنا رئيسا للجمهورية".
كلام خريس جاء في احتفال تأبيني في بلدة الزرارية حيث اكد في كلمته أن "لبنان أصغر من أن يقسم وأنه كبير بوحدته".
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وبعد أن أشاد خريس بالامهات وبخاصة الجنوبيات منهن وبمعاناتهن من الاعتداءات الإسرائيلية وبتربيتهن للمقاومين الأبطال كفقيد الجهاد البطل محمد علي مروة إبن المرحومة رضية التي اقيم الاحتفال التأبيني بمناسبة رحيلها، تطرق خريس للوضع الداخلي وقال:" في ما يتعلق بالملف الرئاسي لو أن الفريق الثاني سمع كلام دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري واستجاب لطرحه وجلس على طاولة الحوار بالتأكيد كنا اليوم انتخبنا رئيساً للجمهورية".
وتوجه خريس بالسؤال لمن يرفض الحوار: ماذا يريد وبلدنا محكوم بالتوافق، مشددا على أن "الحوار هو الذي يخرجنا من أزماتنا ومن محنتنا، وهو الذي يوصلنا إلى النتيجة المرجوة".
اضاف خريس: "لكنهم رفضوا ومع الأسف منهم من يريد التقسيم للبلد، ويسعى له، لكن نقول لهم إن لبنان أصغر من أن يقسم ولبنان كبير بوحدته وبشعبه وبجيشه ومقاومته".
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