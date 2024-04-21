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لبنان

حدّة القصف ارتفعت.. إليكم تفاصيل آخر أحداث الجنوب

Lebanon 24
21-04-2024 | 13:38
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لا تزال المعارك التي تشهدها الجبهة الجنوبية على حالها، إذ يستمر العدو الإسرائيلي باعتداءاته واستهدافاته التي تطال القرى الحدودية.
 
وحسب مندوبة "لبنان24"، فقد شنّ الطيران الحربي المعادي غارة جوية بصاروخين استهدفا وسط بلدة كفركلا، مساء اليوم.
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كما نفذ قرابة الواحدة وخمس دقائق من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا، حيث شن غارة مستهدفا مرتفعات الجبور قرب القطراني - البقاع الغربي، ملقيا عددا من صورايخ جو- ارض، أحدث انفجارها دويا قويا تردد صداه في منطقتي النبطية واقليم التفاح، وتعالت جراءه سحب الدخان الكثيف.
 
كذلك، شنّ غارتين في اقل من ساعة، مستهدفا بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو -ارض.
 
بالتوازي، أعلنت كتائب القسام في لبنان انها قصفت من جنوب لبنان "ثكنة شوميرا العسكرية" الإسرائيلية، في القاطع الغربي من الجليل الأعلى.

وجاء في بيان كتائب القسام أنه تم إطلاق  "20 صاروخ غراد؛ رداً على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة".
 
من ناحية أخرى، أغار الطيران الاسرائيلي على خراج بلدة السريرة في منطقة جزين في ما يسمى جبل ابو راشد.

وشن الطيران الاسرائيلي ظهر اليوم غارة عنيفة على بلدة الناقورة.

كما طالت غارة إسرائيلية بلدة مجدل زون، وتعرض حي كركزان شمال بلدة ميس الجبل صباح اليوم لقصف مدفعي متقطع.
 
 
 
 
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