في بحنين.. إشكال عائلي تطوّر إلى إطلاق نار

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أفادت مندوبةعن وقوع إشكال على الاوتوستراد العام في منطقة بحنين بين كل من المدعو "س.ع" من جهه و بين عمه "ع.ع" وابنه "ر.ع" من جهه أخرى، ليتطور الإشكال إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الطرف الثاني باتجاه منزل الأول دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.وحسب المعلومات، فإن الإشكال ناتج عن خلافات سابقة بين الطرفين.