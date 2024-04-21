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لبنان

في بحنين.. إشكال عائلي تطوّر إلى إطلاق نار

Lebanon 24
21-04-2024 | 13:43
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال على الاوتوستراد العام في منطقة بحنين بين كل من المدعو "س.ع" من جهه و بين عمه "ع.ع" وابنه "ر.ع" من جهه أخرى، ليتطور الإشكال إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الطرف الثاني باتجاه منزل الأول دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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وحسب المعلومات، فإن الإشكال ناتج عن خلافات سابقة بين الطرفين.
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