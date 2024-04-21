ناقلا تحيات الرئيسين بري وميقاتي.. كلاس زار قداسة البابا تواضروس الثاني في القاهرة

زار وزير الشباب والرياضة جورج كلاس قداسة البابا تواضروس الثاني في القاهرة اليوم.

وكتب الوزير كلاس عبر حسابه على "فايسبوك": "تباركت اليوم بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الكرسي المرقسية في القاهرة بمعية معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري و سعادة السفير اللبناني الاستاذ علي الحلبي ً والسيد حسين عمر".

Advertisement

أضاف:" نقلت لقداسته تحيات دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري و دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، وسألته الصلاة لنية الشباب ولبنان. وحملني قداسته تحياته القلبية إلى المسؤولين اللبنانيين، متمنيا ً للبنان واهله كل الخير والسلام والعودة إلى إستئناف الحضور اللبناني من جديد، معتبراً ان لبنان يسكن قلب كل مصري ..!".

وختم: "هذه هي مصر.. هذا هو لبنان …!".