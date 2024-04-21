Advertisement

لبنان

مسؤول أوروبي في السراي غداً

Lebanon 24
21-04-2024 | 14:24
A-
A+
Doc-P-1190226-638493315916286892.jpg
Doc-P-1190226-638493315916286892.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غداً في السرايا الحكومية مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفير فاريلي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبيرغ نقلا عن مسؤول أوروبي: الوضع لا يزال متوترا مع عدم وجود ضمانات أميركية لاحتواء أي تصعيد جديد بين إسرائيل وإيران
lebanon 24
22/04/2024 01:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوروبي: الوضع غامض وندعو الأطراف التزام أقصى درجات ضبط النفس
lebanon 24
22/04/2024 01:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا يمكننا الاعتماد على أميركا فقط بدعم أوكرانيا
lebanon 24
22/04/2024 01:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل: على الدول الأوروبية تحمل المسؤولية بدعم أوكرانيا
lebanon 24
22/04/2024 01:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24

مسؤول

أوروبي

السراي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2024-04-21
17:27 | 2024-04-21
16:31 | 2024-04-21
16:25 | 2024-04-21
16:16 | 2024-04-21
16:07 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24