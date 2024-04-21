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لبنان
مسؤول أوروبي في السراي غداً
Lebanon 24
21-04-2024
|
14:24
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يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غداً في السرايا الحكومية مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفير فاريلي.
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