"حركة أمل" تنعي شهيدًا جديدًا.. هذه هويته

أعلنت حركة أمل في بيان استشهاد وسيم موسى موسى ( طاهر )، من بلدة كفركلا، مواليد عام ١٩٧٤.

وكان موسى قد استشهد خلال غارة شنّتها طائرات العدو على مبنى في كفركلا بوقت سابق من مساء اليوم.