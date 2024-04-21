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لبنان

"حركة أمل" تنعي شهيدًا جديدًا.. هذه هويته

Lebanon 24
21-04-2024 | 15:53
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أعلنت حركة أمل في بيان استشهاد وسيم موسى موسى ( طاهر )، من بلدة كفركلا، مواليد عام ١٩٧٤.
 
وكان موسى قد استشهد خلال غارة شنّتها طائرات العدو على مبنى في كفركلا بوقت سابق من مساء اليوم.
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حركة أمل

كفركلا

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