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لبنان

مرة جديدة.. الحزب يُسقط مسيّرة إسرائيلية في الجنوب

Lebanon 24
21-04-2024 | 16:25
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أعلن "حزب الله" في بيان اليوم عن إسقاط طائرة مسيّرة معادية  في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان، عند الساعة 10:50.
 
وأضاف بيان لاحق أن "نوع الطّائرة هي "هيرمز 450"، كانت تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين".‏
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لبنان

مسيّرة إسرائيلية

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