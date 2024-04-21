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لبنان
مرة جديدة.. الحزب يُسقط مسيّرة إسرائيلية في الجنوب
Lebanon 24
21-04-2024
|
16:25
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أعلن "حزب الله" في بيان اليوم عن إسقاط طائرة مسيّرة معادية في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان، عند الساعة 10:50.
وأضاف بيان لاحق أن "نوع الطّائرة هي "هيرمز 450"، كانت تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين".
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