مرة جديدة.. الحزب يُسقط مسيّرة إسرائيلية في الجنوب

أعلن "حزب الله" في بيان اليوم عن إسقاط طائرة مسيّرة معادية في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان، عند الساعة 10:50.

وأضاف بيان لاحق أن "نوع الطّائرة هي "هيرمز 450"، كانت تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين".‏